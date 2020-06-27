Büyükşehirden taksi ve ÖTTA'lara maske - Son Dakika

Büyükşehirden taksi ve ÖTTA'lara maske

Büyükşehirden taksi ve ÖTTA'lara maske -Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında Muğla il genelinde Bin 442 taksi ve bin 431 ÖTTA (Özel Toplu Taşıma Araçlarına) 50 bin 400 adet maske dağıttı.

Büyükşehirden taksi ve ÖTTA'lara maske

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- Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında Muğla il genelinde Bin 442 taksi ve bin 431 ÖTTA (Özel Toplu Taşıma Araçlarına) 50 bin 400 adet maske dağıttı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgını ile ilgili il genelinde sürdürdüğü mücadele devam ediyor. Korona virüsle mücadelede en etkin yöntemlerden biri olan dezenfekte çalışmaları il genelinde devam ederken diğer yandan maske dağıtımı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Muğla İl genelinde Bin 442 taksi ve bin 431 ÖTTA (Özel Toplu Taşıma Araçlarına) 50 bin 400 adet maske dağıttı. Taksi Şoförleri araçlarına maskesiz binen müşterine, Özel Toplu Taşıma Araçları da otobüslere maskesiz binen vatandaşlara maske verecek.

Büyükşehirin maske dağıttığı yerler

Muğla Büyükşehir Belediyesi salgınla mücadele kapsamında bugüne kadar 661 bin 635 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar toplu taşıma araçlarında 81 bin 200, Taksi ve Özel Toplu Taşıma Araçlarında 42 bin, Eczanelere 44 bin 100, Doktor Kliniklerine 4 bin, Veteriner Hekimlerine 20 bin, Muhtarlar ve Muhtarlar Federasyonuna 59 bin 600, Kurum Dışı ve STK'lara 140 bin 800, Kuaför ve Berberlere 18 bin 830, toplu organizasyonlarda 251 bin 105 adet olmak üzere toplamda 661 bin 635 adet ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirden taksi ve ÖTTA'lara maske - Son Dakika

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