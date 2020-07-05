Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize - Son Dakika

Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yoğunluğun yaşandığı hatlardaki sefer aralıklarını sıklaştırdı. Yeni düzenleme 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş


Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yoğunluk yaşanan hatlarda revizyona giderek, sefer sayılarını artırdı. Yeni düzenleme ile ilgili bilgilere 6 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Antalyakart Mobil uygulamasından ulaşılabilecek. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığından verilen bilgiye göre revize edilen hatlar ve sefer aralıkları şöyle:


VF01 (Varsak-Fakülte)


Sabah pik saatlerde 5 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 10 dk aralıklarla


Gece son sefer Fakülte'den 00: 00


VS18 (Varsak-Sarısu)


Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla


Gece son sefer Sarısu'dan 23: 10


VL13 (Varsak-Lara)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23: 15


VL13A (Varsak-Lara)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23: 25


LF09 (Fakülte- Lara)


Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23: 00


LF10 (Fakülte- Lara)


Sabah pik saatlerde 14 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 23: 15


KC06 (Sarısu- Lara)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 12 dk aralıklarla


Gece son sefer Muratpaşa Belediyesi'nden 23: 30


KL08 (Sarısu- Lara)


Sabah pik saatlerde 8 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 8 dk aralıklarla


Gece son sefer Güzeloba 00: 30 Sarısu 00: 30


CV14 (Varsak- Çarşı)


Sabah pik saatlerde 10 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla


Gece son sefer Çarşı 23: 00 Varsak 23: 00


LC07 (Kundu-Çarşı)


Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Güllük 23: 25


LC07A (Kundu-Çarşı)


Sabah pik saatlerde 15 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 15 dk aralıklarla


Gece son sefer Dokuma 23: 10


TC16 (Çarşı-Ermenek)


Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla


Gece son sefer Ermenek 22: 05 Ünsal 22: 00


TC16A (Çarşı-Ermenek)


Sabah pik saatlerde 30 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 30 dk aralıklarla


Gece son sefer Ermenek 22: 20 Ünsal 22: 30


DC15 (Döşemealtı- Meydan)


Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Organize 23: 05 Meydan 23: 00


DC15A (Döşemealtı- Meydan)


Sabah pik saatlerde 20 dk aralıklarla


Akşam saatlerinde 20 dk aralıklarla


Gece son sefer Organize 23: 20 Meydan 23: 30 - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize - Son Dakika

Son Dakika

16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:45 Eintracht Frankfurt, sözleşmesi sona eren Fenerbahçeli Falette'i geri çağırdı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 14:28 Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
10:07
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
09:56
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
08:33
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
08:12
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
05:11
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 11:03:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehirden toplu ulaşım hatlarına revize - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]