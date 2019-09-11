Büyükşehirden trafiği rahatlatacak düzenlemeler

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri üzerine Rauf Denktaş Caddesi Alt geçidi ile Vatan Köprülü Kavşağı altında yayaların can güvenliği için düzenleme başlatırken, Aydınlıkevler Köprülü Kavşağı üzerinde ise trafiğin seyir hızını artırmak için dönel adayı kaldırıyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi, trafikte yayaların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Şehir genelinde yaya ve araç trafiğinin sorunsuz şekilde akması amacıyla yeni köprülü kavşaklar ve caddeler inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da vatandaşların talepleri üzerine yeni düzenlemeler yapıyor. Tüm altyapı birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli ulaşım akslarından biri olan Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan Rauf Denktaş Alt geçidi ile Vatan Köprülü Kavşağı altında yayalar için önemli düzenleme yapıyor. Rauf Denktaş Alt geçidini yaya olarak kullanan vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya kaldırımına oto korkuluk montajı yapımı başlarken; birkaç gün içinde bitirilmesi planlanan çalışmaların ardından yayalar alt geçitten daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Vatan Caddesi ile Beyşehir Caddesini bağlayan hızlı tren alt geçidinde de yayaların geçişine imkan sağlayacak bir düzenleme çalışma başlatan Büyükşehir, yayalar için kaldırım düzenlemesi ve buna bağlı olarak refüjde düzenleme yapacak.



Aydınlıkevler Köprülü Kavşağı üzerinde dönel ada kaldırılıyor



Büyükşehir Belediyesi, trafiğin akıcılığını artırmak için şehir merkezindeki önemli kavşaklarda da düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Aydınlıkevler Köprülü Kavşağı üzeri, Karatay Sanayi ve Eski Sanayi girişindeki kavşakta düzenleme yapılırken; kavşakta bulunan dönel ada kaldırılarak araç, yaya ve bisiklet trafiğinin seyir hızının artırılması planlanıyor. - KONYA