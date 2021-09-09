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Büyükşehirden trafik güvenliği atağı - Son Dakika

Büyükşehirden trafik güvenliği atağı

09.09.2021 12:31
Büyükşehirden trafik güvenliği atağı, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan ulaşıma çare olacak dev yatırımları hayata geçirirken bir yandan da trafik güvenliğine yönelik son teknolojik sistemleri uygulamayı ihmal etmiyor.

Trafik güvenlik ekipmanları iyileştirme çalışmaları kapsamında sinyalizasyon, otokorkuluk yapımı, yatay ve düşey işaretleme uygulaması, bilgi ekranları, akıllı trafik işaretleri, radar hız sensörleri gibi modern uygulamalar hayata geçiriliyor.

GÜVENLİ SİSTEM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE

Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına uyulması yönündeki mevcut duyarlılığın güçlendirilmesi, daha güvenli yollar, daha güvenli işaretleme ve sinyalizasyon sistemleri, daha güvenli ve işlevsel hız sınırları oluşturmak hedefinde çalışmalarını sürdürüyor. Trafik güvenliği konusunda yürütülen tüm hizmetlerin güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde, kurumsal sorumluluk bilincinde çok kapsamlı politikalar ve tedbirler üretilerek uygulamaya konuluyor. Kocaeli'ni bu alanda ülkemizde örnek gösterilen şehir konumuna gelmesi için yürütülen çalışmalar etkili ve sürekli devam ettiriliyor.

YAYA VE BİSİKLETLİLER İÇİN DAHA GÜVENLİ SİSTEMLER

Yaya ve bisikletli hareketlilik, daha sağlıklı bir yaşam stilini doğurmakta, beden, ruh ve akıl sağlığı açısından olumlu sonuçları olmakta, ilerleyen yaşlarda ülkemiz sağlık sistemine olan baskının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi bu paralelde Kocaeli'de yaşayan insanların yürürken veya bisiklet sürerken kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak sistemleri devreye alıyor.

ÇEVREYE DUYARLILIK

Trafik güvenliğinin artırılması aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliği de desteklemekte. Yaya ve bisikletli olarak hareketliliğin tercih edilmesi emisyonun azaltılmasına, gürültü seviyesinin düşürülmesine ve hava kalitesinin artırılmasına katkı sağlamakta. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliği ilkelerine uygun şekilde dizaynedilmiş sinyalizasyon sistemleri sayesinde araç emisyonlarından şehrin etkilenmesini en aza indirgemeye gayret ediyor.

TAM ADAPTİF KAVŞAK PROJESİ

Trafik güvenliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Seka Tüneli üzerindeki 2 sinyalize kavşağımıza araç yoğunluğunu baz alan dinamik kavşak kontrol sisteminin tesis edilmesi sağladı. Böylece kavşaklara bağlı yönlerden görüntü tabanlı olarak toplanan yoğunluk değerleri, dinamik kavşak yönetimi algoritmaları tarafından değerlendirilerek kavşağın anlık yoğunluk verileri ışığında adaptif şekilde yönetilmesi sağlandı. Bu sayede kavşakların performansı ortalama yüzde 18 artarken, aylık bazda 1,7 ton yakıt tasarrufu elde edilmiş, aylık 3,2 ton daha az karbon salınımı değerlerine ulaşıldı.

ÇAYIROVA, KÖRFEZ, KARTEPE, İZMİT'E YENİ SİNYALİZE SİSTEM YATIRIMLARI

Öte yandan Kocaeli genelinde trafik güvenliğine yönelik sinyalize sistem yatırımları hayata geçirildi. Çayırova Akse Mahallesi Rahmi Dibek Cad. üzerinde trafik yol güvenliği unsuru tehlike uyarı ikaz flaşör sistemi, KörfezHacıosman Mahallesi ile İlimtepe Mahallesi arasındaki Nihal Atsız Sokak ile Alpaslan Bulvarı üzerinde trafik yol güvenliği unsuru tehlike uyarı ikaz flaşör sistemi, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi. Demokrasi Cad. ile Uluışık Cadesi kesişiminde yaya ve oto sürücülerinin yol güvenliğinin sağlanması amaçlı sinyalizasyon, İzmit Ayazma Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı Üzerindeki 30 Ağustos İlkokulu önüne yaya, oto ve bisiklet sürücülerinin yol güvenliğinin sağlanması amaçlı sinyalizasyon tesisi, Malta Maallesi. Piotr Wilcynski Bulvarında trafik yol güvenliği unsuru ilave tehlike uyarı ikaz flaşör sistemi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi Kılıçarslan Ortaokulu önünde okul öğrencilerinin güvenliğinin sağlanması amaçlı butonlu sinyal tesisi imalatları tamamlanarak devreye alındı.

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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