Büyükşehirden uzaklaşmak isteyen çift "doğaya dönüş" için Bilecik'i seçti - Son Dakika

Büyükşehirden uzaklaşmak isteyen çift "doğaya dönüş" için Bilecik'i seçti

İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılan çift, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yerleşip toprakla iç içe yeni bir yaşam kurdu.

İstanbul'da uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılan çift, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine yerleşip toprakla iç içe yeni bir yaşam kurdu.

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Marmara Üniversitesinden mezun olduktan sonra yıllarca İstanbul'da çalışan Hatice (55) ve Hakan Özsökmen (57) çifti, büyükşehrin gürültülü ve stresli ortamından uzaklaşmak için Pazaryeri'nde 70 dönüm arazi kiraladı.

Göletleri, verimli toprakları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken ilçeye yerleşen Özsökmen çifti, özledikleri doğal yaşama kavuşmalarının yanı sıra lavanta ve mısır yetiştirip yem bitkisi üreterek emekliliklerinde ülke ekonomisine katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tahsilini işletme bölümünde yapan Hatice Özsökmen, AA muhabirine, toprağa merakı sayesinde eşinin de desteğiyle Pazaryeri'ne geldiklerini söyledi.

Kariyerlerini sonlandırıp doğal yaşama adım attıklarını belirten Özsökmen, şöyle devam etti:

"Buna gerçekten ihtiyacımız olduğunu düşünüyorduk. Kalktık, dedemin topraklarına, Pazaryeri'ne yerleştik. İyi ki geldik, iyi ki böyle güzel yerlerdeyiz, iyi ki doğal hayatı yaşayabiliyoruz. Bu fırsata sahip olmanın çok özel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çiftçi ama İstanbul'a göç eden bir ailenin kızıyım ve orada okuduk. İşletme bölümü mezunuyum. Uzun yıllar medya sektöründe görev yaptım. Çeşitli STK'larda yöneticilik görevi yürüttüm. Sonra 'Tamam buraya kadar.' dedim."

Özsökmen, dedesinin mirasını yaşatmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Her sabah arazilerde tur atıyoruz"

Hakan Özsökmen de iktisat bölümü mezunu olduğunu, toprağa merakından dolayı gıda teknisyenliğini de bitirdiğini anlattı.

İstanbul'un gürültülü ve stresli yaşamından sıkıldıklarını kaydeden Özsökmen, "Kardeşimle çalışıyordum. 'Ben gidiyorum artık.' dedim. O da 'En iyisini yapıyorsun, keşke ben de gelebilsem.' dedi. Eşimle buraya geldik. Her sabah kalkıp arazilerde tur atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özsökmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların yüzünü doğaya dönmeye başladığına dikkati çekti.

Emekliye ayrıldıktan sonra doğaya kaçmak isteyenlere üretim yapmalarını tavsiye eden Özsökmen, "Üretmeyeceklerse bence gelmesinler. Türkiye'nin her bir karış toprağının ekilmeye ihtiyacı var, Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi. Bilinçli üretim çok önemli. Pazaryeri'nde çok mutluyuz." diye konuştu.

İlçe halkı onları "hemşehri" olarak görüyor

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise Özsökmen çifti gibi birçok kişiyi ilçede ağırladıklarını belirtti.

Tekin, Pazaryeri halkı olarak, ilçeye gelenleri hemşehrileri kabul ettiklerini kaydederek, "6 bin 300 nüfuslu bir ilçeyiz ama özelikle yaz aylarında yurt içi ve dışından birçok misafirimiz oluyor. Hatta gezdikten sonra beğenerek buraya yerleşen insanlar da var. Burada tarım ve hayvancılık yapıyorlar." dedi.

Pazaryeri, İstanbul, Marmara, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:03 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Büyükşehirden uzaklaşmak isteyen çift 'doğaya dönüş' için Bilecik'i seçti - Son Dakika
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