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Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı - Son Dakika

Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı

04.08.2021 13:46
Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Bodrum, Milas, Manavgat, Nazilli ve Denizli'deki yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlara bir yardım konvoyu daha gönderdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Bodrum, Milas, Manavgat, Nazilli ve Denizli'deki yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlara bir yardım konvoyu daha gönderdi. Başkan Tunç Soyer, "Bu zorlu günleri yine dayanışmayla atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınla mücadele eden Muğla'nın Bodrum ve Milas, Antalya'nın Manavgat, Aydın'ın Nazilli ilçelerine ve Denizli'ye destek vermeye devam ediyor. Portatif yataktan gıda paketine kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 15 araç, 38 personel yola çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dayanışmayla aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. Bu zorlu günleri yine dayanışmayla atlatacağız, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Belirlenen ihtiyaca göre yardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak afete maruz kalan bölgelere yardımları hızlıca ulaştırdıklarını belirten Sosyal Yardımlar Şubesi Müdürü Bekir Ünal, Başkan Soyer'in yangın alanlarındaki incelemelerini hatırlatarak, "Tunç Başkanımızın gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında ilçedeki ihtiyaç listeleri belirlendi. İzmir olarak yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Dayanışma örneği

Muğla'ya giden yardım malzemeleri arasında 2 bin 500 hijyen kolisi, bin hijyenik paket, 5 bin 610 litre su, 65 bin adet N95 maske, 100 litrelik yangın söndürücü, 50 tanesi atılabilir olmak üzere bin 226 anti molotof spreyi, bin gıda paketi, 100 yastık, 100 nevresim, 300 battaniye, 50 portatif yatak, 20 bin maske, 100 litre dezenfektan, 5 bin ıslak mendil, 5 bin sıvı sabun, 400 havlu kağıt, 500 tuvalet kağıdı, bin bebek bezi, 10 koli giyim malzemesi, 1000'er çay ve şeker paketi ve 5 bin 450 yara bandı bulunuyor.

Adana ve Artvin'e de yardım eli uzatıldı

Büyükşehir, önceki günlerde ise Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangından zarar gören yurttaşlar için beyaz eşyadan deterjana kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 7 araç ve 14 personeli İzmir'den Adana'ya ulaştırdı.

Adana'ya giden yardım malzemeleri arasında; buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, halı, yastık, battaniye, portatif yatak, çay, şeker, havlu kağıt-tuvalet kağıdı, tek kullanımlık yüz havlusu, karton bardak, ıslak mendil, el feneri, pil, sıvı sabun, şampuan, bulaşık ve çamaşır deterjanı yer aldı.

Ayrıca Artvin'in Arhavi ilçesinde yoğun yağışla birlikte dere taşması sonucunda yaşanan sel felaketi sonrasında yine harekete geçen büyükşehir, yardım kamyonlarında; 20 çamaşır makinesi, 30 yatak ile baza, diş fırçası, diş macunu, ıslak mendil, sabun ve hijyen malzemelerinden oluşan 200 hijyen kolisi, 2 bin 800 çocuk maskesi, 10 bin yetişkin maskesi, 200 litre dezenfektan ve bin 143 litre su bulundu.

Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Artvin, Adana, Muğla ve Antalya'ya toplam 77 ton malzeme göndermiş oldu.

İzmir İtfaiyesi yangın bölgesinde

Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için lojistik destek sağlayan büyükşehir, bu bölgelere 7 adet itfaiye arazözü, 4 itfaiye hizmet ve lojistik destek aracı, 25 su tankeri ve 45 itfaiye personeli sevk etti. Ekipler Antalya ve Muğla bölgesindeki yangınlara müdahale çalışmalarını sürdürüyor. - İZMİR

Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı
Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı
Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı
Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı

Manavgat, Bodrum, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirden yangın bölgesine destekler sürüyor: 15 araç yola çıktı - Son Dakika


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