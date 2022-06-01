Muğla Büyükşehir'den Yangınlar İçin Mobil İstasyon

Muğla Büyükşehir Belediyesi olası yangınlar için Bodrum, Fethiye, Milas ve Seydikemer ilçelerinde mobil istasyon kurdu. Mobil istasyon ekipleri, 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle göreve başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olası yangınlara erken müdahalede bulunabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi teyakkuza geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde olası yangınlara en kısa sürede müdahale edecek itfaiye mobil istasyonu kurdu. Mobil istasyondaki itfaiye personeli 1 Haziran 2022 tarihi itibariyle görev bölgelerindeki yerlerini aldı.

YANGINLARA ANINDA MÜDAHALE

Mobil istasyonlar, Seydikemer Kadı, Fethiye Karaçulha Hali ve Milas Koru Mahallesi'nde kuruldu. Mobil istasyon ekipleri, olası itfai olayların en fazla yaşandığı saat olan 11.00 ile 19.00 saatleri arasında görev yapacak. Mobil istasyon ekipleri bölgede olası bir konut ve orman yangınlarına da en kısa sürede müdahale edecek.

BODRUM LİMAN'DA ÖNCÜ MOBİL İSTASYON

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin yanı sıra turizm merkezlerinde de mobil istasyon kurdu. Yaz aylarında yoğun nüfus ve trafik artışının yaşandığı Bodrum'da öncü mobil istasyonu göreve başladı. Bodrum Yat Limanında göreve başlayan öncü mobil istasyon aracı şehir merkezinde olası bir araç kazasına ve araç yangınına anında müdahale edebilecek.

KIRSAL MAHALLELERE 150 YANGIN TANKERİ

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından olası konut, ahır ve orman yangınları açısından hassas olan kırsal mahallelere 150 adet su tankeri dağıtıldı. 3 ton ile 4,5 ton arasında değişen su tankerleri sayesinde yangınlara ilk müdahale yapılabilecek. İl genelinde itfaiye ekipleri için 1113 adet su alma noktası oluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde 13 grup amirliği, 25 istasyon 38 noktada 489 personel ile görev yapıyor.