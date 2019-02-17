Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Yarıyıl Etkinliği

Büyükşehirden Yarıyıl Etkinliği

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, yarıyıl tatil atölyesi programı düzenledi.

Büyükşehirden Yarıyıl Etkinliği, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, yarıyıl tatil atölyesi programı düzenledi.

Kadın, çocuk ve genç bireyler ile ailelere, psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişimleri başta olmak üzere destek veren merkezde, yarıyıl eğlencesi düzenlendi. Hedef " Mutlu Aile" ilkesi ile yola çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam ediyor.

Birçok rehberlik ve psikolojik eğitimin ücretiz olarak verildiği merkezde, özellikle çocukların ve gençlerin gelişim sürecinde yaşadıkları duygusal ve davranışsal problemler, desteklenerek çözüme kavuşturuluyor.

Merkezde, 8-12 yaş aralığındaki çocuklara ve annelere yönelik gerçekleştirilen yarıyıl tatil eğitim programı, eğlenceli ve renkli etkinliklerle sona erdi. Eğitim programında çocuklar, grup rehberlik eğitimleri, öz güven destekleyici iletişim çalışmaları ve film atölyesinde yapılan çalışmalarla eğlenerek, öğrendiler.

Psikologlar ve aile danışmanları eşliğinde yapılan, grup çalışmaları ile annelere, duygularını tanıma, kendini ifade etme ve aile içindeki sorunların çözümünde daha bilinçli davranmalarını sağlayacak eğitimlerin verildiği merkeze vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan eğitimin kapanış programında, misafirlere ney dinletisi ile Hacivat ve Karagöz orta oyunu sahnelendi.

Kapanış programına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, "Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve ebeveynlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Merkezimize gösterilen ilgi için çok teşekkür ediyor, ailelerimize her konuda yardımcı olan personelimizi tebrik ediyorum" dedi.

Merkezin, eğitim ve rehberlik hizmetinden memnun kaldıklarını belirten ebeveynler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya teşekkür ettiler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Yenimahalle, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak

Din Adamının Bir Sözü İle 40 Yıl Önce Gömülen Bebeğinin Mezarını Açtırdı Kılıçdaroğlu'nun Yüzünü Güldüren Anket! İYİ Parti-CHP Yüzde 40'ı Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 13:06:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Yarıyıl Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]