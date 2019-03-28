Son Dakika Haberleri: Büyükşehirden Yaşlılar Haftası'nda Kültürel Etkinlikler

Büyükşehirden Yaşlılar Haftası'nda Kültürel Etkinlikler

38 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Büyükşehirden Yaşlılar Haftası'nda Kültürel Etkinlikler, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nda da sosyal

etkinliklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerini İzmir Efes Antik Kenti, Meryem Ana Kilisesi ve Şirince Köyünden oluşan bir kültür turuna götürdü. 270 üyenin katılım sağladığı kültür turunda üyelere profesyonel rehberler ve sağlık ekipleri eşlik etti. Kültür gezisinden çok memnun olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri kendileri için bu hizmetleri gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür ettiler.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında bir diğer etkinlikte Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerinin bir yıl boyunca Hobi Atölyesi'nde yapmış oldukları resimlerden oluşan bir karma resim sergisi gerçekleştirildi. 34 resmin sergilendiği etkinlik üyelerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:06 Kaynak: İHA

İzmir, Muğla, Güncel
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