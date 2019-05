Büyükşehirden yaşlılara şefkat eli

'Evde Temizlik Hizmeti Projesi' kapsamında yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde detaylı temizlik hizmeti veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde çalışmalarını hızlandırdı.

Yaşlıların Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyemizin sıcak yüzünü, şefkat elini toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi yaşlılarımıza da en güzel şekilde yansıtmaya devam edeceğiz" dedi.



"Belediyemizin sıcak yüzünü yaşlılarımıza yansıtıyoruz"



Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerin her daim destekçisi ve uygulayıcısı olacağını söyleyen Başkan Güler, "Toplumun her kesimine yönelik hizmet üreten Büyükşehir Belediyemiz sıcak yüzünü, şefkat elini yaşlılarımıza en güzel şekilde yansıtmaya gayret gösteriyor. Bayram öncesi çalışmalarımıza hız vererek yaşlılarımızın misafirlerini en iyi şekilde karşılamalarına olanak sağlıyor ve hayır dualarını alıyoruz. 20 günde bir yaşlılarımızın yaşam alanlarında ev silme, süpürme, bulaşık, cam temizliği hizmetlerini yerine getiriyoruz. 10 kişilik ekiple hizmet veren ekibimiz YAŞAD Projesi kapsamında 2018-2019 yılları arasında 227 haneye 2690 kez, 2019 yılı Mart ayından itibaren ise 228 vatandaşımıza 1092 kez hizmet verdi. Büyükşehir Belediyemiz sosyal projelerin her daim destekçisi olmaya devam edecektir" diye konuştu.



"Allah Büyükşehir Belediyemizden razı olsun"



Büyükşehir Belediyesinin evde temizlik hizmetinden yararlanan yaşlılar verilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Allah hükümetimizden ve Büyükşehir Belediyemizden razı olsun. Her türlü işin yanı sıra yemeğimizi dahi yapıyorlar. Yaşlı ve hastayız kendi ihtiyaçlarımızı göremiyoruz. Çocuklarımız il dışında yaşıyor. Sadece fındıktan fındığa gelebiliyorlar. Devlet bize el uzatmasa ne yapardık bilmiyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

