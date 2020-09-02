Büyükşehirden yeni barınak müjdesi - Son Dakika

Büyükşehirden yeni barınak müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 100 civarında sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağı'nı tahliye etmek için gün sayıyor.

Büyükşehirden yeni barınak müjdesi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 100 civarında sokak hayvanına ev sahipliği yapan Gölbaşı Hayvan Barınağı'nı tahliye etmek için gün sayıyor. Sokak hayvanlarının daha refah ve daha konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Çankaya Karataş Mahallesi'nde 3 bin sokak hayvanı kapasiteli modern barınak inşa edilecek. Yeni yapılacak hayvan barınağının ihalesi ise 16 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Gölbaşı Barınağı'nda yaşayan 2 bin 100 sokak hayvanını Çankaya Karataş Mahallesi'nde inşa edilecek yeni barınağa tahsis etmek için gün sayıyor. Yeni hayvan barınağı yapımı için 16 Eylül tarihinde ihaleye çıkılacak. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, hayvanseverleri heyecanlandıran yeni barınak projesi hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu bölgeye millet bahçesi yapılacağı için Gölbaşı Barınağı'na büyük yatırımlar yapamıyoruz. Ancak yeni barınağa taşınana kadar hayvanların daha rahat ortamda yaşamaları için iyileştirmelerimiz devam ediyor. Gölbaşı Barınağı'nda yaklaşık 2 bin 100 hayvanın bakımını yapıyoruz. 16 Eylül'de Çankaya Karataş Mahallesi'nde yeni bir yaşam alanı oluşturmak için ilk adımı atacağız. Hayvanların daha rahat yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara yepyeni modern bir barınağa kavuşacak. Sincan'da kedi evi inşaatına da başladık. Ekim ayında da tamamlamayı planlıyoruz. Aynı zamanda yılbaşına kadar sahipli sahipsiz ayrımı yapmadan da kedi ve köpeklere ücretsiz olarak kuduz aşısı hizmeti vereceğiz."

Yeni barınak müjdesi hayvanseverleri sevindirdi

93 bin metrekare alana kurulacak barınak içerisinde hayvan hastanesinden kısırlaştırma ünitesine, tek tırnaklı bakım ünitesinden anne yavru ünitesine, mama ünitesinden postoperatif (ameliyat sonrası bakım) alanlarına kadar çeşitli bölümler yer alacak. Gölbaşı Barınağı'nı sık sık ziyarete gelen ve Büyükşehir'le ortak çalışmalar yürüten gönüllü hayvanseverler, yeni yapılacak barınaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Aylin Altun, "Gölbaşı Barınağı'nın bugünkü durumunu eskiyle kıyaslamak bile mümkün değil. Son derece iyi bir şekilde iyileştirmeler yapıldı. Seyfettin Başkanımız bize çok güzel bir müjde verdi. Biz bu ekibin gönüllerinin iyi niyetli olduğuna kanaat getirdik. O yüzden beklentilerimiz her zaman bir tık daha fazla oldu. Pandemi sürecinden dolayı planlarda bazı aksamalar ve gecikmeler oldu. Ama bugün burada gönüllülerle bir araya gelecek el ele verecek yöneticiler var. O yüzden kendimizi şanslı hissediyoruz. Bir muhatabımız var. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aynur Altun, "Derneğimiz kamu yararına kurulan bir dernektir. Büyükşehir Belediyesi ile sokakta bulunan hayvanların kısırlaştırılması ve yerine bırakma konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir bu konuda çalışmalar yapıyor, elini taşın altına koyuyor. Eskiyi yenilemektense yeni bir barınak yaparak daha çok hayvana daha güzel şartlarda hizmet sunmak güzel olacaktır" diye konuştu.

Hayvan koruma gönüllüsü Mesut Cantürk, "Gönüllü olarak beslediğimiz 150'ye yakın sokak köpeğimiz var. Günlük olarak mamalarını, sularını veriyoruz, seviyoruz onları. Büyükşehir Belediyesi'in de son 1 yıl içerisinde özellikle de pandemi döneminde çok güzel şeyler yaptığını biliyoruz. Özellikle de mama desteğinde bizi yalnız bırakmıyor. Birçok hayvan şu an hayattaysa Büyükşehir Belediyesi sayesindedir. Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirden yeni barınak müjdesi - Son Dakika

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