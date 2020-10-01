Büyükşehirden yeni yapılaşan bölgelere alt yapı çalışması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat ve Döşemealtı'nda imar sonrası yeni yapılaşan mahallelerin alt yapı eksikliklerini gidermek için kanalizasyon çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin altyapı ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarına devam ediyor. ASAT tarafından Manavgat Aydınevler Mahallesinde ek kanalizasyon ve içme suyu hattı yapıldı. Mahallenin mevcut ana kanalizasyon ve içme suyu hattına yapılan ek hat imalatı sayesinde, özellikle yeni yapılan binaların altyapı ihtiyacı hızlı bir şekilde giderildi. ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesinde de yeni yapılaşan 541 Sokak'ta su ve kanalizasyon çalışması yapıyor. - ANTALYA