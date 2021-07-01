Büyükşehirden zincir marketlere sıkı denetim - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal denetim ekipleri, kent merkezindeki zincir marketlerde denetimde bulundu. 5957 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik gereği, marketlerde denetim yapan ekipler, barkot, künye ve fahiş fiyat farkı konusunda titizlikle incelemede bulundu.

Kent merkezindeki, zincir marketlerin manav reyonları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı hal denetim ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimde, barkot, künye ve fahiş fiyat farkı kontrol edilirken, tüm ürünlerin üzerine fiyat etiketlerinin konulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin titizlikle devam edeceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, "Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan da gelen her türlü ihbarı değerlendiriyor, fırsatçılara izin vermiyoruz. Yaptığımız denetimde de marketlerimizin 5957 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliği gereği uyması gereken kurallara titizlikle uyduğunu gözlemledik, kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA