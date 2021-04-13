Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı - Son Dakika

Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı

13.04.2021 19:55
Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda 2020 yılı Denetim Komisyonu rapor özetinin okunması ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda 2020 yılı Denetim Komisyonu rapor özetinin okunması ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Faaliyet raporuyla ilgili söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, pandemi sürecine rağmen yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporu'nun okunması gerçekleştirildi. Denetim Komisyonu Başkanı Ali Sezer, "Komisyonumuz, sorularına açık ve net cevaplar almıştır. Spilaş, MANULAŞ, Besot A.Ş. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılındaki iş ve işlemlerinin usule uygun yürütüldüğü görülmüştür. Hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkesine uygun davranıldığını da tespit etmiş bulunmaktayız. Komisyonumuzun çalışmaları esnasında bizlere katkı sunan ilgililere teşekkür ediyoruz" dedi.

Grup başkanvekilleri büyükşehir faaliyetlerini değerlendirdi

Denetim Komisyonu Raporunun okunmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Görüşme öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yerini Meclis 1. Başkanvekili Kamil Öz'e bıraktı. Faaliyet raporu ile ilgili grup başkanvekilleri tek tek söz alarak, görüşlerini belirtti. Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuz sürecin yurt genelinde olduğu gibi, Manisa'da da etkilerini gösterdiği görüşünde birleşen başkanvekilleri, buna rağmen yapılan çalışmaların takdire şayan olduğuna dikkat çektiler. Görüşmelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesini çalışmalarından dolayı kutlayan Meclis 1. Başkanvekili Kamil Öz, pandemi sürecine rağmen Büyükşehir Belediyesinin vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Meclis katip üyeleri, başkanvekilleri ve ihtisas komisyonları belirlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında, iki asil, iki yedek Meclis Katip Üyesi, Birinci ve İkinci Meclis Başkanvekili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 1 yıl süre ile görev alacak 5 üyenin seçimi ve İhtisas Komisyonları Üye seçimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde ilk olarak ilk Mahalli İdareler Seçimi'ne kadar görev yapacak iki asil ve iki yedek Meclis Katip Üyesi seçimi, gizli oylamayla yapıldı. Oylama sonucunda Bilgehan Noyan ve Fedai Kozan, en çok oyu alarak Meclis Katip Üyeliğine seçildi. Ardından İlk Mahalli İdareler Seçimi'ne kadar görev yapacak Birinci ve İkinci Meclis Başkanvekili seçimi de, gizli oylama ile yapıldı. Oylama sonucunda Birinci Başkanvekilliğine Kamil Öz, İkinci Başkanvekilliğine ise Doğan Ensivri seçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nde 1 yıl süre ile görev alacak 5 üyenin seçimi de yine gizli oylamayla yapıldı. Oylama sonucunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümeni şu isimlerden oluştu: Nurullah Ertaş, Ahmet Esen, Hayati İmrenlerli, Ramazan Gürcan ve Gürkan Koyuncu.

Başkan Ergün'den kutlama

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına ulaşmış olmanın manevi hazzını ve huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ergün, "Bu güzel huzur ve maneviyat ikliminin sonsuza kadar ülkemiz üzerinden eksik olmamasını diliyor, burada bulunan siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere, tüm Manisalıların ve Türk-İslam aleminin Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Korona virüs salgını nedeniyle her ne kadar iftar sofralarında bir araya gelemeyecek olsak da, gönüllerimizin bir attığına yürekten inanıyorum. İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni de barındıran mübarek Ramazan ayı hürmetine inşallah dünyanın bir an önce bu salgından kurtulması en büyük duamızdır" dedi.

Çocukların Bayramını kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Başkan Ergün, "23 Nisan'da Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıldönümünü ve bu vesileyle büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacağız. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yılını da tebrik ediyor; başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman atalarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü'nü tebrik etti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü'nü de tebrik eden Başkan Ergün, "Sözlerimi noktalamadan önce Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren ve geçtiğimiz Pazar günü Uşak deplasmanından aldığı 1 puanla namağlup şampiyonluğunu ilan eden Manisa Futbol Kulübü'nü tebrik ediyorum. Manisa'mızı iyi şekilde temsil eden ve bu uzun maratonun sonunda şehrimize kupayı getiren futbolculara, teknik heyet ve yönetime hemşerilerimiz adına teşekkür ediyor, Manisa Futbol Kulübümüze 1. Lig'de başarılar diliyorum. Allah utandırmasın, başarıları daim olsun. Aidiyet noktasında Sayın Valimiz başta olmak üzere tüm kurumların, derneklerin bu kulübe destek olması önemlidir. O açıdan tüm camiamız sahip çıkmalıdır" ifadelerine yer verdi. Futbolun yanı sıra basketbol, cimnastik gibi diğer branşlarda da desteklerinin süreceğini vurgulayan Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye spor bünyesinde çocukların ve gençlerin en iyi tesislerde spor yapmalarına imkan vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Ergün, "Sporu evlatlarımız için seviyoruz. Alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Tüm maddelerin oylanmasının ardından 20 Mayıs Perşembe günü toplanmak üzere, birleşime son verildi. - MANİSA

Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı
Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı
Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı
Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı
Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı
Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı
Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kamil Öz, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirin 2020 yılı faaliyetleri takdir topladı - Son Dakika


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