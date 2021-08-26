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Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı

26.08.2021 10:54
Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı, System.String[]

Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa 2'nciliği kazanmalarının ardından Denizli'ye dönen Denizli Büyükşehir Belediyespor'un altın madalyalı sporcuları çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonluğu ve Avrupa 2'nciliği kazanmalarının ardından Denizli'ye dönen Denizli Büyükşehir Belediyespor'un altın madalyalı sporcuları çiçeklerle karşılandı.

Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcusu Damla Su Türemen ile takım halinde Avrupa ikincisi olan Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı sporcuları Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan ve antrenör Muhammet Kaya memleketlerinde çiçeklerle karşılandı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılan karşılama törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporcu aileleri ile Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları katıldı. Alkış ve konfetiler eşliğinde gerçekleştirilen karşılama töreninde Başkan Osman Zolan, genç sporculara çiçek takdim ederek tebrik etti. Büyükşehir'in Avrupa fatihi altın kızları hedeflerinin olimpiyat ve dünya şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Başkan Zolan: "Tarihe geçtiniz, inşallah devamı gelecek"

Denizli Büyükşehir Belediyesinin altın madalyalı kızlarını tebrik eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyespor sporcuları ile gurur duyduklarını kaydetti. Başkan Zolan, "Sizlere güveniyorduk, gayretinizi her zaman takip ettik ve destek olduk. Sizlerin bu işe gönül vermiş, inanmış ve hedefe kilitlenmiş olmanız çok önemliydi. Sizlerle gurur duydum" dedi. Bu başarının devamının geleceğine inandığını kaydeden Başkan Zolan,"Sizleri tebrik ediyorum. Bu daha başlangıç, yolun başındayız. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyespor olarak her zaman en güçlü şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler geleceğimizsiniz, gözbebeğimizsiniz" dedi.

"İstiklal Marşımızı okuttum, bu çok büyük bir mutluluk"

Avrupa şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen ise zorlu rakibini egale ederek altın madalyaya uzanışını ve duygularını anlattı. Türemen, "Yıllardır finalde karşılaştığım İtalyan rakibimi bu defa geçerek altın madalya aldım. İstiklal Marşımızı okuttum, bu çok büyük bir mutluluk. Milli takımlar iyi sporcuların birleşmesi ile oluşur. Biz çok iyi 3 takım oyuncusu, Denizlili sporcular olarak ülkemizi temsil ettik. Bu çok büyük bir başarı. Başkanım bize vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı
Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı
Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı

Avrupa Karate Şampiyonası, Büyükşehir Belediyespor, Ümit Genç, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehirin altın kızları çiçeklerle karşılandı - Son Dakika Spor


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