BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA - Son Dakika
Üye Girişi

BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA

19.07.2021 01:11
BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları milli takıma seçilerek ülkemizi ve Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları milli takıma seçilerek ülkemizi ve Eskişehir'i temsil etmeye devam ediyor.

Haziran ayında Edirne'de düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde yarışan Kültigin Kaan Arıcı 2005 doğumluların yarıştığı 50 metre serbest yüzmede Türkiye 2. 'si olmuştu. Edirne'de yapılan milli takım seçmelerindeki 2. 'lik Kültigin Kaan Arıcı'ya Multinations ve Commen Yıldızlar Alternatif Milli Takım Kadrosu'nda yer almanın yolunu açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlar sayesinde yarışlarda ülkemizi temsil edecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirten Arıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "Birçok alanda yetiştirdiğimiz genç sporcularımız hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan şampiyona ve turnuvalarda Eskişehir'imizi ve ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Sporcularımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz" dediler.

YORUMLAR
500
19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı 19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı Eskişehir Büyükşehir Atıl Arazilerini Üreticiye Destek İçin Ekiyor Eskişehir Büyükşehir Atıl Arazilerini Üreticiye Destek İçin Ekiyor Eskişehir Büyükşehir'in Yüzücüsü Konya'dan 3 Altın Madalyayla Döndü Eskişehir Büyükşehir'in Yüzücüsü Konya'dan 3 Altın Madalyayla Döndü
Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, Eskişehir, Milli, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
00:31 Trafik sigortası primlerine yüzde 20'ye kadar zam yapıldı! İşte yeni tarifeler...
00:06 PSG'nin yıldızları Messi ve Neymar, Altın Top adayı 30 futbolcu arasına giremedi
00:05 Araç sahiplerine kötü haber! Gelen zamla birlikte benzinin fiyatı 21 lirayı aştı
23:52 Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez sezonun ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı
23:31 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Siirt'e şehit ateşi düştü
23:30 Visca'nın kolunda kırık tespit edildi! Trabzonsporlu yıldız uzun süre sahalardan uzak kalacak
23:06 Trabzonspor konuk ettiği Hatayspor'u Abdülkadir Ömür'le devirdi! Lige 2'de 2'yle başladı
22:01 Trabzonsporlu Edin Visca'nın talihsiz anı! Sahayı ambulansla terk etti
23:46 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı
21:35 500 milyon dolarlık serveti vardı! Efsane boksör Mike Tyson tüm parasını kadınlara harcadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 03:07:01. #1.11#
SON DAKİKA: BÜYÜKŞEHİRİN BİR SPORCUSU DAHA MİLLİ TAKIMDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement