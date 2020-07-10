Büyükşehirin bütçe çalışmaları da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olacak - Son Dakika

Büyükşehirin bütçe çalışmaları da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar belediye personeline, kamu yöneticilerine ve halka eğitimler düzenleyen Büyükşehir, bu kez bütçe dönemini göz önüne alarak üst düzey yöneticilerine çevrim içi "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Stratejik Planlama ve Bütçeleme" eğitimi verdi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni stratejik plan ve bütçeleme çalışmaları öncesinde bünyesindeki üst yönetim kadrolarına "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Stratejik Planlama ve Bütçeleme" eğitimi verdi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan bütçeleme yapabilmek için belediyenin tüm üst düzey yöneticilerinin katıldığı program, salgın önlemleri kapsamında çevrim içi yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanlığına bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğünün düzenlediği eğitimi İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özgün Akduran Erol verdi.


"Her alanda eşitliği savunuyoruz"


Yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları için önemli olanaklar sunan toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik planlama ve bütçeleme eğitimi iki oturum halinde yapıldı. Program öncesinde konuşan Sosyal Projeler Daire Başkanı Anıl Kaçar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, her alanda eşitliği savunuyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına büyük önem veriyor. Temmuz ayında bütçe hazırlıkları yapıldığı için özellikle bu dönemde bu eğitimi yapmak istedik. Toplumsal alanda savunduğumuz eşitliği ekonomiden siyasete tüm alanlara yaymak, belediyenin bütçe çalışmalarını da bu anlayışa göre şekillendirmek istiyoruz. Bütçe dediğimiz şey yurttaşların kaynaklara, hizmetlere erişimine dair politik bir belgedir. Kentteki herkesin ihtiyaçlarına, taleplerine çözüm önerileri üretebilen stratejik planlar da toplumsal cinsiyete dayalı bütçelemenin temelini oluşturuyor" dedi.


"İzmir Büyükşehir Belediyesi örnek bir kurumdur"


İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetici kadrosu itibariyle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda örnek bir kurumdur. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılması anlamında Masal Evleri, Türkiye için örnek bir çalışmadır. Üretici ve tüketiciyi doğrudan bir araya getirdiğimiz üretici pazarlarında kırsaldaki kadınların ulaşımını sağlıyoruz, pazar tezgahları veriyoruz ve işgaliye almıyoruz. Günün sonunda köylerine yine biz taşıyoruz. Pazarlara katılan üreticilerimizin yüzde 80'i kadın. Üretici kadın kooperatiflerine desteğimiz devam ediyor. Kiraz ilçemizde kadınlara istiridye mantarı yetiştiriciliği eğitimi verdik, kooperatif kurmalarına destek olduk ve mantar işleme tesisi kurduk. Mobil eğitim aracıyla köy merkezlerinde arıcılık eğitim veriyoruz. Bu eğitimler kapsamında 2 bin 440 üreticiye ulaştık. Bu rakamın içinde bin 611 tanesi kadın üretici" diye konuştu.


"Toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatan eğitimler yaptık"


Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Sinem Tankoç, "Bugüne kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatan bir dizi eğitim yaptık. Bu eğitimler belediye personelimize, okullarda öğretmen, veli ve öğrencilere, mahallelerde halka, ilçelerde kamu yöneticilerine verildi. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme eğitimini ise ilk kez düzenliyoruz. Belediyemiz stratejik planlarının ve idaremizin bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eğitimin hedefinde de 2021 yılı bütçe hedefleri ve kriterlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair verilerin daha etkin oluşturulması yer alıyor" dedi.


"Fiilen eşitliği sağlayacak"


İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran ise, "Gündelik hayatımızla ilgili birçok karar, yaşam kalitemizi yükselten birçok hizmet yerel organlarla alınan kararlar ve uygulamalarla hayata geçiyor. Bu karar ve uygulamalarda toplumsal cinsiyet eşitliği bakışı ile hareket edilmesi kadınlar için fiilen eşitliği sağlayacaktır. Bu kapsamda yerelde eşitliğin en önemli unsurunun yerel yönetimler olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirin bütçe çalışmaları da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olacak - Son Dakika
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