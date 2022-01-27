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Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika

Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

27.01.2022 10:33
Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 600 milyon lira değerindeki 207 projenin açılışının, 30 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 600 milyon lira değerindeki 207 projenin açılışının, 30 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ocak Pazar günü saat 14.00'te, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılacak.

Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'a kazandırılan Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Seçim Merkezi, Tam Otomatik Katlı Otopark, Yalıncak Sahil Düzenleme Projesi, Millet Bahçesi Kaykay ve Buz Pateni Pisti, Çocuk Trafik Eğitim Merkezi ve 18 ilçedeki 42 TİSKİ yatırımı başta olmak üzere yaklaşık 600 milyon lira değerinde 207 projenin açılışını yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'a gelecek olmasının heyecanını yaşadıklarını belirtti.

"Trabzon'un ihtiyacı olan projeleri birbiri ardına hayata geçiriyorsak Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destek sayesindedir." ifadesini kullanan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Trabzon'a hizmet noktasında desteğini yakından hissediyoruz. Yaklaşık iki yıldır içerisinde olduğumuz pandemi şartlarına rağmen yatırımlarımız sorunsuz şekilde devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin büyük küçük birçok yatırımı aynı anda yükseliyor. Zaman zaman sıkıntı yaşasak da duran ya da ertelediğimiz bir yatırımımız bulunmamaktadır. Yaklaşık 600 milyon lira değerindeki 207 projemizin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak olması, bizlere ayrı mutluluk vermektedir. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için yürüttüğümüz çalışmalarda her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum."

Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

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Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'daki 207 projenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
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