Büyükşehirin çekleri Mudanya esnafında da geçerli - Son Dakika

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, oda yönetiminin girişimleri sonucunda Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayına özel ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı Ramazan Sosyal Destek Çeklerinin Mudanya'da sadece Esnaf Odasına kayıtlı bakkal, market ve şarküteri esnafında geçerli olacağını açıkladı.

Ramazan ayının bol, bereketli ve hayırlı bir ay olması temennisi ile açıklamasına başlayan Esnaf Başkanı Ertan Abdulazizoğlu Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa genelinde dağıtacağı toplam 100 bin alışveriş çekinden Mudanya esnafının da faydalanması için harekete geçtiklerini vurguladı. Abdulazizoğlu, "Büyükşehir Belediyesi Ramazan münasebeti ile ihtiyaç sahiplerine Bursa genelinde toplam 100 bin adet Ramazan Sosyal Destek Çeki olarak destek sağlayacaktır. Odamızın girişimleri sonucunda Mudanya'da sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza kayıtlı bakkal, market ve şarküteri sahibi esnaflarımız istekte bulundukları takdirde işyerlerinde çekleri kullandırabileceklerdir. Esnaf Odamızın yaptığı çalışma sonucunda Büyükşehir Belediyesinin dağıtacağı Ramazan Sosyal Destek Çekleri Mudanya'da sadece Mudanya Esnaf Odamıza kayıtlı siz değerli Bakkal Market ve Şarküteri esnafımızda geçerli olacak zincir marketlerde kullanılamayacaktır. Özellikle vurguluyorum uygulama tamamen esnaflarımızın isteğine bağlı olup mecburi değildir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı işyerleri ile iletişime geçeceğini vurgulayan Esnaf Odası Başkanı Abdulazizoğlu "Bu uygulamaya katılmak istediğiniz takdirde dahil olabilirsiniz. Mudanya Esnafımıza hayırlı olmasını, bol ve bereketli kazançlarınızın artarak devam etmesini diliyor, Bursa Büyükşehir Belediyesine esnafımıza katkı sağlayacağına inandığım bu proje için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA