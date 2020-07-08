Büyükşehirin çiftçi eğitimleri sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Arıcılık kursları açıyor. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet Birimlerine ve muhtarlıklara yapılabiliyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle tarıma desteğini sürdürüyor. Kapalı devre sulama tesisleri, tarımsal sulamaya enerji desteği, sulama borusu, fide, fidan, sera malzemesi yardımları ile üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, üreticinin bilinçlenmesi noktasında eğitim çalışmaları da gerçekleştiriyor.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ekonomik değeri yüksek olduğu için son dönemde rağbet gören arıcılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda 19 ilçede kurs açıyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen kurslara katılanlar sertifika sahibi olacak. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek sertifikalar ile üreticiler pek çok destekten yararlanabilecek.



Hizmet birimi ve muhtarlıklara başvuru



Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Arıcılık kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerine ve muhtarlıklara müracaat ederek, kayıt oluşturabilecek. Ayrıca 0242 345 00 14 numaralı telefondan da bilgi alınabilecek. - ANTALYA