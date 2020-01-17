Büyükşehirin eski binasındaki vezne taşındı - Son Dakika
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Büyükşehirin eski binasındaki vezne taşındı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Ek Hizmet Binası olarak hizmet veren ve yeni yılda Şehzadeler Belediyesinin hizmet binası olarak hizmet verecek olan eski belediye binasında bulunan tahsilat veznesi taşındı.

Büyükşehirin eski binasındaki vezne taşındı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Ek Hizmet Binası olarak hizmet veren ve yeni yılda Şehzadeler Belediyesinin hizmet binası olarak hizmet verecek olan eski belediye binasında bulunan tahsilat veznesi taşındı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tahsilat Şube Müdürlüğüne bağlı olarak eski belediye binasında hizmet veren tahsilat veznesi, 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle buradaki faaliyetini sonlandırdı. Konu ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, veznenin Yarhasanlar Camii altında bulunan MASKİ Genel Müdürlüğü ek hizmet binasında 9 no'lu vezne olarak hizmet vermeye başladığını bildirdi. Açıklamada, Manisalıların Büyükşehir Belediyesine ait ödemelerini buradan yapabileceklerine vurgu yapıldı. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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