Büyükşehirin gençleri toplandı - Son Dakika

Geçen ay kurulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı. Gençlere yönelik hizmetlerin çok daha etkin yapılması ve gençliğin şehirle ilgili fikirlerini ifade etmesi amacıyla kurulan Gençlik Meclisi, ilk toplantısında komisyon seçimlerini gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, geçen ayki ilk toplantıda Meclis Başkanlığına seçilen Ramazan Eren'in yönetiminde toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısında komisyon seçimleri de yapıldı. Kurulması istenen komisyonlarla ilgili meclis üyelerinin görüşleri de alınarak Gençlik Meclisi bünyesinde; Öğrenci İlişkileri Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Çevre Şehircilik ve Turizm Komisyonu, Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu, Çalışma ve Meslek Edindirme Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Hayvan Hakları Komisyonu kurulması kararlaştırıldı. Komisyonların belirlenmesinin ardından komisyon üyelerinin seçimleri yapıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi bünyesinde belirlenen komisyonlar önümüzdeki süreçte alanlarındaki konularla ilgili çalışmaları yaparak meclise getirecekler. - KAYSERİ