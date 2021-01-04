Büyükşehirin hasta refakatçi eğitiminden 436 kişi yararlandı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hemşireleri tarafından, yatalak ve bakıma muhtaç hastanın yakınlarına refakatçi eğitimi verildi. Teorik eğitimlerinden ardından uygulamalı olarak vatandaşların kendi evlerinde verilen hizmetten, 2020 yılının 7 ayında 436 kişi yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı yatağa bağımlı olarak hayatına devam ve bakıma muhtaç olan hastalar ve hasta yakınları için 2020 yılında yeni bir hizmet başlattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nce hasta refakatçilerine eğitim hemşireleri tarafından 'hasta refakatçi eğitimi' verildi. Teorik ve uygulamalı olarak 2 etapta verilen eğitimler 3 Haziran 2020 tarihi itibariyle başladı.

Verilen eğitimlerde yatak yaralarının engellenmesi, hastanın temizlik ihtiyaçları, cilt bakımı, hastaların beslenme ve ilaç kullanımı, fiziksel egzersizler ve psikolojik destek konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yatağa bağımlı hasta bakımı uygulamalı olarak refakatçilere gösterildi. 2020 yılının 7 ayında verilen eğitimlerden 436 kişi yararlandı. - KOCAELİ