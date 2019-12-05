Son Dakika Haberleri: Büyükşehirin milli sporcusu Kick Boks'ta dünya üçüncüsü oldu
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Büyükşehirin milli sporcusu Kick Boks'ta dünya üçüncüsü oldu

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin milli sporcusu Sedat Demir dünya üçüncüsü oldu.

Büyükşehirin milli sporcusu Kick Boks'ta dünya üçüncüsü oldu, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin milli sporcusu Sedat Demir dünya üçüncüsü oldu.


Antalya'daki Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasında,70 ülkeden bin 250 sporcu mücadele etti. Şampiyona'ya Türkiye Kick Boks Milli Takımı 49 sporcuyla katıldı. 17 kez Türkiye şampiyonu olan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 28 yaşındaki sporcusu milli kick boksçu Sedat Demir, şampiyonada 3. oldu. Demir'in başarısı Aydınlıları gururlandırdı. Full contact, point fighting, kick light, musical forms kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya, belge ve kupaları, Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) Başkanı Roy Baker, WAKO Asbaşkanı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ile diğer yetkililerce verildi. - AYDIN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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