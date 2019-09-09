Son Dakika Haberleri: Büyükşehirin minikleri yeni eğitim yılına "Merhaba" dedi
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Büyükşehirin minikleri yeni eğitim yılına "Merhaba" dedi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi minikleri, 2019-2020 eğitim-öğretim sezonunu şiirler, şarkılar ve çocuk oyunlarıyla açtı.

Büyükşehirin minikleri yeni eğitim yılına

Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesini diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Manisalıların hizmetine sunulan Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına "merhaba" dedi. Kreşin yeni eğitim yılında öğrenim gören minikler, şiirler, şarkılar ve oyunlarla yeni eğitim yılını karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklara en güzel şekilde eğitim hizmeti verebilmenin çabasında olduklarını ifade eden Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesini diledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:44 Kaynak: Bültenler
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