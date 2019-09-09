Büyükşehirin minikleri yeni eğitim yılına "Merhaba" dedi

Kreş Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesini diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Manisalıların hizmetine sunulan Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına "merhaba" dedi. Kreşin yeni eğitim yılında öğrenim gören minikler, şiirler, şarkılar ve oyunlarla yeni eğitim yılını karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklara en güzel şekilde eğitim hizmeti verebilmenin çabasında olduklarını ifade eden Atatürk Kent Park Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu, yeni eğitim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlar getirmesini diledi.