Büyükşehirin mobil kuaförü Kaş'ta

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför TIR'ı, Kaş ilçesinin kırsal mahallelerinde 187 vatandaşın saç kesimi ve bakımlarını yaptı.



Kırsal bölgelerde kadın ve erkekler için hizmet veren Büyükşehir Belediyesi mobil kuaförün son durağı Kaş oldu. Mobil kuaför ekipleri Kaş'ın Yayla Bayındır, Yayla Kızılağaç, Yayla Kılınçlı, Yayla Palamut, Yuvacık ve Çamlıköy mahallelerinde vatandaşlara hizmet verdi. 3 gün boyunca Kaş'ı karış karış gezen ekiplerin bu hizmetinden toplam kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk 187 kişi faydalandı.



Mobil kuaförde yaşlı bireyler ve çocukların saçları tıraş edildi. Kız çocukları ise saçlarını istedikleri şekilde ördürdü. Kuaförler tarafından saçları kesilip, örülen kadınlar da ayaklarına gelen hizmetten memnun olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin Mobil kuaför tırının önümüzdeki hafta durağı ise Demre olacak. - ANTALYA