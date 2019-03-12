Son Dakika Haberleri: Büyükşehirin Öğrencileri, Mehmet Akif'i Andı

Büyükşehirin Öğrencileri, Mehmet Akif'i Andı

50 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için özel bir anma programı düzenledi.

Büyükşehirin Öğrencileri, Mehmet Akif'i Andı, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için özel bir anma programı düzenledi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için Denizli Büyükşehir Belediyesi Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin özel bir program hazırladı. İstiklal Marşı'nın söylenerek, saygı duruşunda bulunulması ile başlayan program Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgesel gösterimi ile devam etti. Etkinlikte, milli mücadelenin kazanılmasında büyük katkılar koyan Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile ülkenin kurtuluş destanını kaleme aldığı anlatıldı. Programda Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyan öğrenciler ayrıca 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel bir oratoryo gösterimi sundu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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