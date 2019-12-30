Büyükşehirin projesi için imzalar atıldı - Son Dakika
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Büyükşehirin projesi için imzalar atıldı

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zinciri'nin Fizibilitesi' isimli proje Kütahya'da imzalandı.

Büyükşehirin projesi için imzalar atıldı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanan 'Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zinciri'nin Fizibilitesi' isimli proje Kütahya'da imzalandı.


Zafer Kalkınma Ajansının 2019 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Manisa'da Süt Ürünlerinin Üretim, Paketleme ve Pazarlama Zincirinin Fizibilitesi' isimli projesi desteklenmeye hak kazandı. Projenin, Manisa'daki süt sektörünün genel durumunu ortaya çıkarması, süt sektörünün mevcut durumunun analiz edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi, geleceğe yönelik atılacak adımlar hakkında yapılması gereken çalışmalar, sektöre yönelik yol haritasını belirlemesi amaçlanıyor. Ajansın destek programında Manisa'nın da içinde yer aldığı TR33 bölgesinin kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanırken Zafer Kalkınma Ajansı'nın plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu, kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek nitelikteki fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ajans, bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projeyi destekleme kararı aldı. Projenin imza töreni Kütahya'da gerçekleştirildi. Zafer Kalkınma Ajansı'ndaki sözleşme imza törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta katıldı. - MANİSA

Kütahya, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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