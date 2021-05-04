Büyükşehirin serasında 600 bin çiçek tohumu ekildi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla hayata geçirdiği Kent Estetiği Daire Başkanlığı Süs bitkileri Üretim Tesisi'nde 2021 yılı yaz aylarında dikim yapılmak üzere 600 bin adet çiçek tohumu ekildi. Üretimi yapılan çiçekler Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nın il genelinde gerçekleştireceği peyzaj projelerinde kullanılarak Manisalıların beğenisine sunulacak. Büyükşehir Belediyesince üretilen çiçekler, il genelinde mezarlıklara da ekilecek.

Manisa'da yeşil alanların arttırılması noktasında yoğun çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde peyzaj çalışmalarına da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin peyzaj projelerinde kullanılacak olan mevsimlik çiçekler ile çalı bitkileri ise Karaoğlanlı'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Süs bitkileri Üretim Tesisi'nde üretiliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla hayata geçirilen tesiste farklı çeşitlerde çiçek üretimi yapılıyor.

"İlçelerimize sevkiyatlarımız başladı"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Süs Bitkileri Üretim Tesisi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Hakan Göktaş, "Tesisimizde 2021 yılı yaz aylarında dikilmek üzere toplam 600 bin adet çiçek tohumu ekimi yapıldı. Ekilen kadife çiçeği, aslanağzı, horozibiği, ateş çiçeği, pervane, petunya, vapur dumanı, dalya ve begonya çiçeklerinin tohumları önce üretim viyollerine ekilmekte, çimlenme sürelerinin tamamlanmasının ardından repikaj edilerek poşet ve viyollere aktarılmakta. Üretimi yapılan çiçekleri, 17 ilçede bulunan sorumluluk alanlarımızda kullanıyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilçelerde bulunan mezarlık alanlara sevkiyata başladık. Diğer ilçelerimiz için de program dahilinde çiçek sevkiyatımız devam edecek. Ayrıca pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma süresince mezarlıklara vatandaşlarımız gidemeyecek. Bundan hareketle ürettiğimiz çiçekleri, 17 ilçemizde mezarlıklara da ekeceğiz. Bunun için de dağıtıma başladık" dedi. - MANİSA