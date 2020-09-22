Büyükşehirin ulaşım filosuna 24 yeni otobüs katıldı - Son Dakika

Büyükşehirin ulaşım filosuna 24 yeni otobüs katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 24 yeni otobüs daha ekledi.

Büyükşehirin ulaşım filosuna 24 yeni otobüs katıldı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosuna 24 yeni otobüs daha ekledi. Yeni otobüslerle özellikle pandemi sürecinde şehir içi yolcu trafiğini rahatlatmak istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Toplu ulaşımda hizmet ataklarına" devam edeceklerini belirterek, 24 yeni otobüsün Kayseri'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, "Vatandaşlarımız her zaman daha iyilerine layıktır" sözünden hareketle şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla aldıkları 24 yeni otobüsün Kayseri'ye ulaştığını ve ulaşım ağına dahil edilebilmesine yönelik plaka gibi resmi işlemlerin sürdürüldüğünü belirtti. Ulaşım hizmetlerini daha kaliteli ve daha konforlu sürdürebilmek için mevcut imkanlar dahilinde önemli planlamalar yaptıklarını ve özellikle pandemi sürecinde bu alanda sorun yaşanmaması adına taşıma sisteminin verimliliğini artırdıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, 68 adet tramvay aracı, 220 adet belediye otobüsü, 387 adet halk otobüsü ve 14 otogar otobüsünden oluşan ulaşım filosunu 24 yeni otobüs daha alarak güçlendirdiklerini söyledi. Pandemi döneminde ek kapasite oluşturmanın Covid-19 mücadelesinde de fayda sağlayacağına işaret eden Başkan Büyükkılıç, ayakta yolcu alınmama kararının olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu;

"Anadolu'nun liderlik tahtına oturmuş Kayserimiz için yaptığımız hizmetler hiçbir zaman bizlere yetmeyecek. Kayserimizi imar ederken, en önem verdiğimiz konulardan birisi de ulaşım. Kayseri'nin diğer Büyükşehirlere göre trafik sorunu daha az ancak; biz ulaşımda hizmetlerimize de hız veriyoruz. Taşıma sistemimizin verimini sürekli artırıyoruz. Optimizasyon çalışmaları sonucunda sürdürülebilir bir toplu taşıma ağına sahip olduk. Bu anlamda Büyükşehir filomuza 24 otobüs ekledik. Yeni otobüslerimizle birlikte güçlenen ulaşım filomuz sayesinde vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hizmet alabilecekler. Biz tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, hemşehrilerimizin de bize destek vermesini, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarını uymalarını istiyoruz."

Başkan Büyükkılıç, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından 24 yeni otobüsün seferlerine başlayacağını ifade ederek, otobüslerin Kayseri'ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Otobüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehirin ulaşım filosuna 24 yeni otobüs katıldı - Son Dakika

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