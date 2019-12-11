Büyükşehirin yetiştirdiği yüzücüler 4 madalya ile Denizli'ye döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Büyükşehirin yetiştirdiği yüzücüler 4 madalya ile Denizli'ye döndü - Son Dakika Spor

Büyükşehirin yetiştirdiği yüzücüler 4 madalya ile Denizli'ye döndü

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü.

Büyükşehirin yetiştirdiği yüzücüler 4 madalya ile Denizli'ye döndü, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediye spor Yüzme Takımı sporcuları 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü. Sporcuların, Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı kapalı yüzme havuzlarında yetiştiğine dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor" dedi.


Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun geçen hafta düzenlediği 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü. Yaklaşık 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Finalleri Ankara'da yapıldı. Buna göre kurbağalama, serbest ve karışık stil dalında yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Muhammet Erdem gümüş madalya kazandı. Kurbağalama ve serbest dalda yarışan Kağan Kurugöz bronz madalya kazanırken, serbest ve karışık stillerde yarışan Yağmur Erkan da bronz madalya kazandı. Müsabakalarda kurbağalama ve serbest stilde yarışan Nisa Yeniay da bronz madalya kazanırken Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları Denizli'ye toplam 4 madalya ile döndü.


"Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'yi Ankara'daki Türkiye Finallerinde başarıyla temsil ederek kendilerini gururlandıran sporcuları tebrik etti. 7'den 70'e herkesin spor yapması için tüm imkanları seferber ettiklerini bildiren Başkan Osman Zolan, madalya kazanan sporcuların Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı kapalı yüzme havuzlarında düzenledikleri ücretsiz spor kurslarında yetişerek bugünlere geldiğine dikkati çekti. Büyükşehir sporcularının gerek ulusal gerekse uluslararası arenada bugüne kadar birçok başarı elde ettiğini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor" dedi.


Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Ankara'da düzenlediği 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile Denizli'ye dönen sporcuların Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllardır sürdürdüğü ücretsiz spor kurslarında yetiştiği, daha sonra ise Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı'na katıldığı ifade edildi. - DENİZLİ

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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