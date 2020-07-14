Büyükşehirlerde Kullanılan Martı'lara Düzenleme Geliyor! - Son Dakika

Büyükşehirlerde Kullanılan Martı'lara Düzenleme Geliyor!

Büyükşehirlerde kullanılan Martı'lara (scooter) düzenleme geliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ulaşım amaçlı kullanılan Martı'lar artık belirli kurallar çerçevesinde kullanılacak.

Büyükşehirlerde kullanılan Martı'lara (scooter) düzenleme geliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde ulaşım amaçlı kullanılan Martı'lar artık belirli kurallar çerçevesinde kullanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Martı için düzenlemenin yolda olduğunu dile getirdi.

Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı

Son zamanlarda artan Martı kullanımı dikkat çekiyor. Aslında vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için devreye giren Martı'lar, bazı sorunlara yol açtı. Özellikle yollarda bir Martı'ya iki kişi binenler, 18 yaş altındaki Martı kullanıcıları, trafikte araçların arasında dolaşan Martı'lar düzenlemeyi haketti.

Uygun fiyatlı ve eğlenceli olması gençlerin dikkatini çekti. Ancak normalde bir kişilik olan Martı'ya iki kişi binen gençler, Martı'yı trafikte ters yönde sürenler düzenlemenin getirilmesinde büyük rol oynadılar. Konuya el atan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Martı'lar ile ilgili bir düzenlemenin yolda olduğunu açıkladı. Bakalım Martı'lara ne gibi kurallar getirilecek.

Martı Düzenlemesi Yolda!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu konuda bir düzenleme yapılacağını açıkladı. Hürriyet'e konuşan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Son dönemde scooter kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. 'Ben vergi veriyorum' demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var."

Karaismailoğlu, bisiklet kullanımı içinse şunları söyledi: "Bisikleti özendirmek için yeni yatırım ve teşvikler devam edecek. Teşvik modellerinde yeni uygulamalara da gidilebilir. İnsanların daha fazla bisiklet kullanması şehirlere büyük fayda sağlıyor."

Adil Karaismailoğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:45 

Son Dakika Teknoloji Büyükşehirlerde Kullanılan Martı'lara Düzenleme Geliyor! - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:37 Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi. 12:14 Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi 12:10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı 12:00 Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu 11:07 Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü 11:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza 11:05 Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız 11:02 Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı 10:53 Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil 10:32 Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı 10:31 Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı 10:16 Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti 10:07 Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı 10:06 Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi 09:58 Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Son Dakika: Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.
12:37
Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi
12:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
12:10
Evlilik hazırlığı yapan çiftleri koronavirüsten sonra altın fiyatları da vurdu
12:00
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
11:07
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
11:05
Denizlispor mağlubiyeti sonrası Trabzonspor taraftarı çılgına döndü: Hayallerimizi çaldınız
11:05
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
11:02
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
10:53
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
10:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 13:00:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehirlerde Kullanılan Martı'lara Düzenleme Geliyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]