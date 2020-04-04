Büyükşehirlere giriş ve çıkış denetimleri sürüyor - İSTANBUL / - Son Dakika

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Büyükşehirlere giriş ve çıkış denetimleri sürüyor - İSTANBUL /
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:50 Kaynak: AA
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