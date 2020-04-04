Büyükşehirlere giriş yasağını duyan çiftçi evine geri döndü - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş ve çıkışlarının yasaklanmasını açıklamasının ardından Kayseri- Sivas karayolunda polis ekipleri gece yarısı kontrollere başladı. Yasak kararını köyde bulunduğu sırada duyduğunu belirten çiftçi Erdal Şeker, Ben köye gübre atmaya gitmiştim. Yasağı duyunca bir daha geri dönemem diye hemen geri geldim dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ve Zonguldak iline diğer illerden araç giriş ve çıkışının geçici süreyle yasaklandığını açıklamasının ardından Kayseri Polisi, gece yarısı kontrol noktaları oluşturdu. Kayseri-Sivas karayolunda denetim yapan polis, yolculuk yapan sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü. Yolcu otobüsü ile seyahat eden yolcularında ateş ölçer ile ateşleri ölçüldü. Yolcu otobüslerinde sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Yasak kararının yeni çıkması nedeniyle sürücü ve yolcuların mağdur olmaması amacıyla araçların geçişine kontrollü şekilde bir süre izin verildi. Polis ekipleri vatandaşları koronavirüs konusunda bilgilendirdi. Kayseri'nin Bünyan ilçesinden evine giden sürücü Erdal Şeker, Uygulama gayet güzel ancak geç kalındı. Ben köye gübre atmaya gitmiştim. Yasağı duyunca bir daha geri dönemem diye hemen geri geldim diye konuştu.

Sivas ilinden gelen sürücü Orhan Şeker ise, Bizim Sivas'ta işimiz vardı yasağı duyunca hemen geri döndük. Koronavirüsle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Burada yapılan uygulamada gayet güzel dedi.