Büyükşehirleri kana bulayacaklardı, işte böyle yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehirleri kana bulayacaklardı, işte böyle yakalandılar - Son Dakika

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı, işte böyle yakalandılar

6 saat önce

Bursa polisi, şehirleri kana bulamak isteyen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını işte böyle yakaladı.

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı, işte böyle yakalandılar, System.String[]

Bursa polisi, şehirleri kana bulamak isteyen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını işte böyle yakaladı. Şüphelilerin itirafı üzerine Nilüfer ilçesinde kazıp yerin altına gömdükleri 5 kilogram 50 gram patlayıcı madde ele geçirilirken, yapılan soruşturmanın devamında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi daha Kocaeli ve Antalya'da yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri PKK/KCK terör örgüt mensubu H.D. (31) ve F.K. (26) isimli iki kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan sorgulamasının ardından Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana patlayıcı gömdükleri belirlendi. Ormanlık alanda bomba arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonrasında toprak altında gömülü 5 kilo 50 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Çok kapsamlı sürdürülen soruşturma sonrasında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen N.E. ve B.K. isimli 2 şahıs daha Kocaeli ve Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilme ihtimallerinin araştırıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da geçtiğimiz gün büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5,5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirmişti. Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Bursa polisinin başarılı çalışmasıyla sonuçsuz bırakıldı. - BURSA

Antalya, Bursa, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi
Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:09:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehirleri kana bulayacaklardı, işte böyle yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]