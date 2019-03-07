Son Dakika Haberleri: Büyükşehirli Atıcılar Sezona İyi Başladı

Büyükşehirli Atıcılar Sezona İyi Başladı

9 dakika önce

Konya ve Mersin'de gerçekleştirilen Trap-Skeet Federasyon Kupası mücadelelerinde Büyükşehir Kağıtsporlu Atıcılar başarı ile döndüler.

Büyükşehirli Atıcılar Sezona İyi Başladı, System.String[]
Konya ve Mersin'de gerçekleştirilen Trap-Skeet Federasyon Kupası mücadelelerinde Büyükşehir Kağıtsporlu Atıcılar başarı ile döndüler.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Trap-Skeet Federasyon Kupası yarışmaları Konya ve Mersin'de gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı atıcıları zorlu şampiyonadan 2 birincilik, bir ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Mersin'de düzenlenen Atıcılık Trap Federasyon Kupasında Büyükşehir Kağıtsporlu Murat İlbilgi genç erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkarken aynı kategoride Süleyman Güvercin 5. oldu. Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda yine kürsünün en üst basamağına çıkarken, büyük bayanlarda Serdağ Saadet Kandıra 2., Nedim Tolga Tunçer büyük erkeklerde 4. olmayı başardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcuları Konya'da düzenlenen Atıcılık Skeet Federasyon Kupasında ise büyük erkeklerde Mustafa Serhat Şahin ve Süha Güray 3 oldular. Mavi beyazlı atıcılar aldığı başarılı dereceler ile sezona önemli bir başlangıç yaptılar. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

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