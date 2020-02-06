Büyükşehirli gençlerden iki madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Taekwondo sporcuları Buse Demiralp ve İhsan Bayraktar Türkiye Taekwondo Açık Şampiyonası'nda üçüncülük madalyası kazandı.



Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Şampiyonası İstanbul'da yapıldı. 52 farklı ülkeden 1509 sporcunun katıldığı organizasyonda Yıldızlar kategorisinde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları Buse Demiralp 56 kiloda ve İhsan Bayraktar 67 kiloda üçüncü sırada yer alarak bronz madalyanın sahibi oldu.



Esmanur Aydın milli takımda



Büyükler 46 kiloda mücadele eden bir başka Büyükşehirli sporcu Aynur Yılmaz şampiyonayı 6'ncı sırada tamamladı. İlk 8 içinde yer almasından dolayı milli takım kotası alan genç sporcu 18-19 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek olan WT Başkanlık Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA