Büyükşehirli raketler, Bursa'nın en iyisi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi takımı, Küçükler-Gençler Bursa İl Birinciliğinde kazandığı 4 kupa, 8 madalya ile zirvede yer aldı.



Türkiye Masa Tenisi Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Küçükler - Gençler Bursa İl Birinciliği maçları tamamlandı. BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 130 sporcu kupa ve madalya için yarıştı. 4 farklı kategoride 5 takımla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Küçük Kızlarda Nisanur Şen'le birinci, Ecrin Aydoğdu ile ikinci, Nurşimay Boz ile üçüncü, Küçük Erkeklerde Mert Şahin'le birinci, Genç Kızlarda Ece Haraç ile birinci, Bengisu Konuk ile ikinci, Genç Erkelerde ise Onur Güler'le birinci ve Serkan Özgür ile de ikinci olarak madalyaların sahibi oldu. Toplamda 8 madalya kazanan Büyükşehir ekibi Küçük Kız, Genç Erkek ve Genç Kız kategorilerinde takım halinde şampiyon olurken, Genç Kız B takımı ile de 3.lük kupası kazandı.



"Sporcular yetiştirmek istiyoruz"



Kazanılan başarıların tesadüf olmadığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Metin Biberci asıl hedeflerinin sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesporun bütün branşlarda altyapıya önem verdiğini belirten Metin Biberci, "Turnuvada mücadele eden bütün sporcuları tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak takım halinde 3 şampiyonluk, 1 üçüncülük kupası kazandık. Sporcularımız ferdi olarak 8 madalya kazandı. Bu başarılar tesadüf değil. Alt yaş gruplarımızda sporcularımız iyi çalışıyorlar. Baş antrenörümüz Ersin Sunay, yardımcı antrenörlerimiz Hakan Erbay, Ali Ata ve Okan Küçük sporcularımızla yakından ilgileniyor. Bizim asıl hedefimiz Bursa'ya sporcular kazandırmak. Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları ve Başkanımız Alinur Aktaş'ın destekleri ile daha fazla gencimize ulaşıp sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi. - BURSA