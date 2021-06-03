Büyükşehirli sporcular madalyaları göğüsledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımı sporcularından Serhat Kırık 67 kiloda, Mükremin Aktaş ise 60 kiloda, 23. Uluslararası Gençler Şampiyonasında üçüncü olarak kürsüde boy gösterdiler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş takımı sporcularından Serhat Kırık ve Mükremin Aktaş 23. Uluslararası Gençler Şampiyonası'nda önemli derecelerle şehre döndüler. 13 farklı ülkeden sporcuların katılım sağladığı yarışma süresince her üç stilde Türkiye takım olarak şampiyon olurken Büyükşehirli sporculardan Serhat Kırık 67 kiloda, Mükremin Aktaş ise 60 kiloda üçüncü oldular. Bu derecesiyle Büyükşehirli Aktaş, 3 Temmuz'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Serhat Kırık ise 67 kiloda Gençler Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA