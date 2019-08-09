Son Dakika Haberleri: Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un Başpehlivanlık boyundaki başarılı güreşçisi Tanju Gemici, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nden başarı ile döndü.

Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu, System.String[]

Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri sona erdi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen güreşlerde Büyükşehir Kağıtsporlu Başpehlivan Tanju Gemici 3. Olarak kürsüde yerini aldı.

70 BAŞPEHLİVAN KATILDI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona, 70'i baş boyunda olmak üzere yaklaşık bin pehlivan katıldı. Çekişmeli geçen müsabakaların çeyrek finalinde rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban, Tanju Gemici, Ali Gürbüz ve Ertuğrul Dağdeviren adını yarı finale yazdıran isimler oldu.

YARI FİNALDE KIYASIYA MÜCADELE

Yarı finalde İsmail Balaban ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Tanju Gemici zorlu rakibine mağlup oldu ve güreşleri 3. olarak tamamladı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:25 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti
Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız hayatını kaybetti Kısmetse Olur programında tanışan Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli boşanma kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:56:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehirli Tanju, Kurtderede 3. oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]