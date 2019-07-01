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Büyükşehirli yıldızlar milli takımda

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 6 sporcusu, Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın ardından milli takıma seçildi.

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Alt yapısına verdiği önemle birçok kulübe örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, yetiştirdiği sporcularını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nın ardından yeşil-beyazlı 6 sporcu milli takıma seçildi. Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen ve 2884 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Bursa Büyükşehirli sporculardan Buse Demiralp, Zeynep Meryem Çetin, İhsan Bayraktar ilk 8 içinde yer alarak milli takıma girdi. Turnuvayı 9'uncu sırada bitiren Tuğçe Kara, ilk 8 mücadelesindeki rakibinin birinci olmasıyla milli takıma seçilmeye hak kazanırken, Bursa Büyükşehir'li Aziz Mert Gök ise, turnuvanın en teknik sporcusu seçilerek milli takımda yer aldı.

İlk madalya Esmanur'dan

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ilk madalyasını Esmanur Aydın ile kazandı.33 kiloda mücadele eden Esmanur Aydın, oynadığı 5 karşılaşmanın ardından turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi olurken, milli takıma girmeye hak kazandı.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:29 Kaynak: Bültenler
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Bursa, Güncel
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