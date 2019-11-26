Son Dakika Haberleri: Büyükşehrin hasta yatağı desteği sürüyor
Son Dakika Güncel Büyükşehrin hasta yatağı desteği sürüyor - Son Dakika

Büyükşehrin hasta yatağı desteği sürüyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Demre ve Elmalı'da ihtiyaç sahibi 5 kişiye tam donanımlı hasta yatağı teslim ederek yaşamlarını kolaylaştırdı.

Büyükşehrin hasta yatağı desteği sürüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Demre ve Elmalı'da ihtiyaç sahibi 5 kişiye tam donanımlı hasta yatağı teslim ederek yaşamlarını kolaylaştırdı.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, zor durumdaki vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. İlçe Hizmet Birimleri işbirliği ile kırsaldaki en uzak mahallelere ulaşan sosyal hizmet ekipleri ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tam donanımlı otomatik yatak yardımında bulunuyor.


Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veren Büyükşehir Belediyesi, Finike'nin Turunçova Mahallesinde 2014 yılından beri felçli olarak yaşamını sürdüren Havva Ceylan'a yardım elini uzattı. Ekipler, 87 yaşındaki Havva Ninenin bakımının daha iyi yapılması ve rahat edebilmesi amacıyla tam donanımlı bir hasta yatağı temin etti. Yaşlı kadının rahat etmesi sağlandı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Demre'nin Gökyazı Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Huriye Aytekin ile Yaylakaya Mahallesi'nde ikamet eden Selahattin Topçu'ya elektronik hasta yatağı teslim verdi. Elmalı'da da ihtiyaç sahibi iki vatandaşa da tarafından hasta yatağı yardımında bulunuldu. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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