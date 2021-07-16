Büyükşehrin milli sporcuları Romanya'da

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban, 17-18 Temmuz'da düzenlenecek Judo Ümitler Avrupa Kupası'na katılmak üzere Romanya'ya gitti.

Denizli'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları Reyhan Oğuz 57 kg'da, Nazlı Çoban ise 63 kg'da milli takım seçmelerinde birinci olarak ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı. Büyükşehir sporcuları bu başarısı ile 17-18 Temmuz 2021 tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milli Takım ile birlikte Romanya'ya giden Reyhan Oğuz ve Nazlı Çoban'a başarı dileklerini iletti.

Denizli'nin gençlerinin şehrini ve ülkesini başarı ile temsil edeceğine yürekten inandığını belirten Başkan Osman Zolan, "Bizim çocuklarımız, katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda ay yıldızlı bayrağımızı en yukarıya taşımak için gayret etmeye devam ediyor. İnşallah güzel sonuçlarla Romanya'dan da dönerler" diye konuştu. - DENİZLİ