"Büyükşehrin Otopark Yeri Göstermediği İddiaları Gerçek Dışıdır" - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bazı yerel gazetelerde yer alan ve Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği'ne dayandırılan Büyükşehir'in otopark yeri göstermemesinden dolayı ilçe belediyelerinin ruhsat kesemediği ve kentsel dönüşüm alanlarının yapılamadığı gibi iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunun altı çizildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin bazı yerel gazetelerde yer alan iddialara ilişkin açıklamasında şunlara yer verildi: "Bazı yerel gazetelerde yer alan ve Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği'ne dayandırılan Büyükşehir Belediyemizin otopark yeri göstermemesi nedeniyle ilçe belediyelerinin ruhsat kesemediği ve kentsel dönüşüm alanlarının yapılamadığı gibi iddialara karşı hemşehrilerimizi doğru bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak zorunluluğu hissettik.

Büyükşehir Belediye Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklikle otopark yapma ve otopark temin etme görevi ilçe belediyelerine verilmiştir. Otopark harçları halihazırda ilçe belediyesine yatırılmaktadır. Kurumumuza yönelik dayanağı olmayan iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguluyor, takdiri hemşehrilerimize bırakıyoruz. "