Büyükşen çifti cinayetinde 3 sanık için istenen cezalar belli oldu

İddia makamı ayrıca öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi. iddianamede sanıklar hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa O. ve Afganistan uyruklu A.U. hakkında takipsizlik kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.