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BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE AZMETTİREN ESRA, HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ - Son Dakika

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE AZMETTİREN ESRA, HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ

19.07.2021 10:11

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği...

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı. Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi.

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen'in üzerinde swap örnekleri çıkması ve aralarında daha önce mehir nedeniyle kavga etmeleri üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı.

8 AY ÖNCE YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda aralarında Büşra Büyükşen, Uğur Büyükerşen ve eşi Betül Büyükşen ile Büyükşen çiftinin komşularıyla husumetli olduğu üzerinde durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı.

KİRALİK KATİL ADRESİ KARIŞTIRMIŞ

Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ

Şüphelilerin WhatsApp görüşmelerinde ise yakın tarihte olayla ilgili sürekli yazışmalar yaptıklarının tespit edildiği öğrenildi. Esra Taş'in ise hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı. Esra Taş'ın, olaydan önce eski sevgilisi Hüseyin K.'nin evinin adresini öğrenmek için aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen'i telefonla arayıp, Ben Hüseyin'den hamileyim. Ailesi benimle görüşmesine izin vermiyor. Telefonlarımı açmıyor. Ona ulaşmam gerekiyor. Adresini bana verebilir misin dediği, Okşen'in de adresi tarif ettiği belirlendi.

ARŞİV GÖRTÜNTÜLERLE

HABER Hasan DÖNMEZKONYA,(DHA)-

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE AZMETTİREN ESRA, HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ
BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE AZMETTİREN ESRA, HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ
BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE AZMETTİREN ESRA, HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ
BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE AZMETTİREN ESRA, HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ

Büşra Büyükşen, Eylül, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİNDE AZMETTİREN ESRA, HAMİLEYİM YALANIYLA ADRES ÖĞRENMİŞ - Son Dakika


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