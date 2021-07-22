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Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede - Son Dakika

Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede

22.07.2021 17:02
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede, System.String[]

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili 3 gün önce Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

CİNAYET DOSYASI TEKRAR AÇILDIKonya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz başkanlığında cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nin, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini, bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i, 3 gün önce çobanlık yaptığı çiftlikte gözaltına alındı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna "Yanlış ağabey, Allah korusun" diye yanıt verdi.


Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede
Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede

Afganistan, Ankara, Konya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan Afgan çoban adliyede - Son Dakika


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