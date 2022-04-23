Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı

23.04.2022 00:43

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı. Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 19 Nisan'da Çumra ve Beyşehir ilçelerinde farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri serbest bırakıldı. Zanlıyı, olaya şahit olan Büyükşen çiftinin kızı B.B'nin, "anne ve babasını öldüren kişi" olarak teşhis ettiği iddia edildi.

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Afganistan, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşen çifti cinayetine ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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