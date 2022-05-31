Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

31.05.2022 19:42
Büyükşen çifti cinayetinin 3 sanığına 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Abdullah B. ve Esra T. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme", katil zanlısı Ertuğrul Ç. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddia makamı ayrıca öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya O. hakkında da "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede sanıklar hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa O. ve Afganistan uyruklu A.U. hakkında takipsizlik kararı verildi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

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