Büyükşen çiftini, kiralık katillerin yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı: 4 kişi tutuklandı (3) - Son Dakika

SORUŞTURMA İÇİN 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 yıl önceki Necla ve Metin Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili açıklama yaptı. Başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısının soruşturma için görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yürütülen soruşturma kapsamında, 2020 yılının Kasım ayında tespit edilen yeni deliller sonrası olayın faili olabileceği değerlendirilen diğer şüpheliler hakkında da soruşturma genişletilerek HTS incelemesi ve teknik takip işlemleri yapılmıştır. Yapılan ayrıntılı inceleme ve analiz sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak go¨zaltına alınmıştır. S¸üphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan arama ve el koyma işlemleri sonrası olayın tek tanığı olan B.B.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri go¨rgü tespit işleminin yaptırılmıştır. No¨betçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden E.T. ve A.B 'kasten öldu¨rmeye azmettirme'; Z.O. ve M.O 'kasten öldu¨rmeye yardım etme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebine uygun olarak tutuklanmış; şüpheli H.B ise 'suc¸u bildirmeme' suçundan talebimize uygun olarak adli kontrol altına alınmıştır. Olayda go¨zaltına alınan diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır."